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Во Владимирской области мужчина получил травмы после обрушения коровника. В отношении главного инженера аграрного предприятия «Вперед» Селивановского района возбудили уголовное дело, сообщила
Установлено, что в деревне Неклюдово на крыше коровника, принадлежащего предприятию, скопился значительный объем снега и наледи, но главный инженер не предпринял мер к очистке кровли.
В результате в ночь на 30 января крыша обрушилась. Находившийся на смене скотник, не раздумывая, бросился спасать коров и выводить их во двор.
«Работник получил травму головы и перелом ребер. 48-летний мужчина до сих пор проходит лечение», — отметили в сообщении. Пострадавшему оказывается поддержка руководством общества.
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