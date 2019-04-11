Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве

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Во вторник, 9 апреля, во Владимире задержали 40-летнего подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщила
Тела потерпевших нашли вечером 8 апреля.
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2019 года мужчина находился в квартире знакомой. Из-за возникшего конфликта подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения двум женщинам и мужчине.
В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело пунту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».