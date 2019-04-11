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В Туле временно ограничат продажу алкоголя, передают «
Запрет будет действовать в день проведения футбольного матча между «Арсеналом» и «Уралом», который состоится в субботу, 13 апреля.
В этот день в городе введут запрет на розничную продажу алкоголя в местах проведения публичных мероприятий со скоплением людей.
По данным издания «
Магазины, которые находятся рядом со стадионом, должны разместить информацию о запрете продукции, включая пиво.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.