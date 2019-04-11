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13:17, 11 апреля 2019 63
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В Туле открыли центр диагностики и лечения вирусного гепатита

В Туле открыли центр диагностики и лечения вирусного гепатита

В среду, 10 апреля, в Туле открыли центр диагностики и лечения вирусного гепатита, сообщил сайт регионального правительства.

Новое медицинское подразделение посетил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Он осмотрел помещения центра и побеседовал с его работниками.

«Ранее пациенты проходили обследование и лечение в разных медучреждениях. В новом центре реализовали принцип „единого окна“ — пациент сможет обследоваться, получить консультацию специалиста и пройти курсовое лечение в одном месте», — отметили в сообщении.

Ежедневно отдел сможет принимать до 50 человек. Получить лечение на базе дневного стационара за год смогут 276 человек.

Фото с сайта правительства Тульской области


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