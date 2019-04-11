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11:23, 11 апреля 2019 254
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В Тульской области обезвредили гранату времен Великой Отечественной

В Тульской области обезвредили гранату времен Великой Отечественной

В среду, 10 апреля, в Тульской области обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны, пишет «Комсомольская правда».

Гранату обезвредили сотрудники подразделения поисково-спасательной службы. Снаряд обнаружили в деревне Богдановка Новомосковского района на улице Центральной.


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