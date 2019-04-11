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В четверг, 11 апреля, в Тамбове волонтеры убрали более двухсот воинских захоронений, сообщается на сайте
Акция «Память Победы» началась на Воздвиженском кладбище. Около 150 студентов волонтерских отрядов ВУЗов и СУЗов города до конца апреля будут облагораживать воинские захоронения.
«Около 20 детских организаций города приняли участие в акции. За ними также закреплены захоронения, за которые ребята по своей инициативе будут ухаживать в течение года», — говорится в сообщении.
Всего до конца апреля благоустроят более 200 захоронений, а также памятные доски и обелиски.
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