В Спасском районе установили карантин по бешенству животных

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В деревне Ужалье Спасского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали в четверг, 11 апреля.
Ограничительные меры будут действовать до 8 июня.
Под них попали личное подворье на Дорожной улице. Весь поселок объявили угрожаемой зоной заболевания.
На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак. Ветеринары проведут принудительную вакцинацией непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей усыпят.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.