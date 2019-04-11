В село Новочернеево под Рязанью вернулись аисты

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Фото: Pixabay.com
В село Новочернеево Шацкого района Рязанской области вернулись аисты. Об этом пишет ИД «
«Выхожу я утром на улицу и слышу, сверху доносится щелканье. Поднимаю голову и даже прослезилась от радости — наши аисты вернулись! Но только в прошлом году их было шесть, а теперь всего лишь три. Все-таки недаром осенью мы выстрелы-то слышали», — рассказала изданию местная жительница Татьяна Макарова.
Женщина добавила, что сельчане любили наблюдать за их жизнью — как птицы росли и как у них появлялись птенцы.
«Говорят, аисты счастье приносят, а приметы про них светлые и добрые», — заключила Татьяна.
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