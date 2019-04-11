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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сараевском районе 72-летний пьяный водитель сбил пешехода. Об этом
Авария произошла в среду, 10 апреля, в 20:50 в селе Напольное на улице Центральной. По предварительным данным, пьяный мужчина не справился с управлением «семеркой» и сбил на обочине мужчину.
56-летнего пешехода госпитализировали.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.