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9:57, 11 апреля 2019 240
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В Сараевском районе 72-летний пьяный водитель сбил пешехода

В Сараевском районе 72-летний пьяный водитель сбил пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

В Сараевском районе 72-летний пьяный водитель сбил пешехода. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

Авария произошла в среду, 10 апреля, в 20:50 в селе Напольное на улице Центральной. По предварительным данным, пьяный мужчина не справился с управлением «семеркой» и сбил на обочине мужчину.

56-летнего пешехода госпитализировали.


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