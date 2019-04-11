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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани за месяц почти 500 водителям «Яндекс. Такси» запретили работать. Об этом сообщил региональный
В ведомстве отметили, что всего за месяц заблокировали 496 автомобилей, 144 из которых останутся без разблокировки.
Всего на территории Рязанской области работает 3 260 автомобиля, которые сотрудничают с сервисом.
На сайте сервиса отмечается, что водителя временно блокируют из-за следующих нарушений:
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Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.