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В Рязани платные парковки сделают муниципальными. Об этом и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов рассказал в интервью порталу «
«Состояние дел с парковками нас не устраивает. Это железобетонно», — подчеркнул и.о. мэра. По его словам, город намерен отказаться от услуг «Ростелекома» и выкупить паркоматы и прочее оборудование и программное обеспечение, связанное с платными парковками.
«"Ростелеком» реализует три парковочных проекта: Курск, Калуга и Рязань. Вот Курск и Рязань — это неудачный опыт. И мы планируем решить этот вопрос с помощью программы «Умный город». Нам надо делать муниципальные парковки, — отметил Карабасов. — У нас есть муниципальное учреждение, которое занимается, в том числе, эвакуаторами, которое вполне может синхронизировать работу и быть оператором".
Карабасов добавил, что администрация намерена обсудить с «Ростелеком» условия прекращения соглашения и выкупа оборудования.
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