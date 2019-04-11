В Рязани около здания правительства сломались все фонари. Видео

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В Рязани около здания правительства сломались все фонари.
На участке от художественного училища до музыкальной школы № 1 на улице Ленина погасли три лампочки, а еще одна моргает.
Напомним, в Рязани замену светильников производит ООО «ГПБ-Энергоэффект», которая заключила с мэрией энергосервисный контракт.
Ранее депутаты и горожане неоднократно
В октябре 2018 года ООО «ГПБ-Энергоэффект» пообещал
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Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.