В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с велосипедистом

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Фото: Pixabay.com
В Рязани ищут очевидцев аварии с велосипедистом. ДТП произошло 20 сентября 2018 года, примерно в 6:30 минут,
На 199 километре дороги «Урал» 72-летний мужчина на ВАЗ-2106 сбил ехавшего в попутном направлении 41- летнего велосипедиста.
Велосипедиста с травмами госпитализировали.
Очевидцев просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону: 29-74-99.
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