В пятницу в Рязанской области будут дождь и сильный ветер. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 12 апреля, в Рязанской области будут дождь и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального
Температура воздуха ночью +3,+8 градусов. Днем +6, +11, местами +15 градусов.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.