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Фото: Pixabay.com
В Омске двухлетняя девочка насмерть разбилась, упав со стиральной машинки. Об этом
Несчастный случай произошел в среду, 10 апреля, в 20:00 (17:00 по московскому времени). Ребенок за «считанные минуты» забрался на стиральную машинку в ванной и упал с нее на керамогранитный пол. Девочка скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы на месте.
В семье растут двое старших мальчиков. Родителей характеризуют положительно.
Следователи попросили всех родителей «ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра».
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