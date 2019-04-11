В Обнинске осудили мать, избившую спящую дочь битой

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В Обнинске осудили мать, избившую дочь битой. Об этом сообщили на
Следствием установлено, что в октябре 2018 года 34-летняя подсудимая нанесла более 15 ударов битой по голове, телу и конечностям своей несовершеннолетней дочери, которая на тот момент спала.
Отмечается, что женщина угрожала убийством девочке, а та в свою очередь боялась агрессивного поведения матери.
Подсудимой назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Приговор в законную силу не вступил.
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