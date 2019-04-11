В Липецкой области подростки изнасиловали приятеля шваброй

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В Липецкой области группа подростков из местного колледжа изнасиловали 17-летнего приятеля шваброй, пишет
«Причиной такой жестокой расправы, по предварительным данным, стала ссора с девушкой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка после расставания решила отомстить своему возлюбленному, подговорив своих приятелей.
В настоящее время пострадавший находится в больнице с различными травмами. Мать молодого человека написала заявление в полицию.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».