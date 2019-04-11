В Липецке установят видеонаблюдение за объектами капремонта

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В Липецке начали устанавливать камеры видеонаблюдения на объектах, где будет проводиться капитальный ремонт. Об этом пишет
Горожане смогут следить за работами в режиме онлайн-трансляции на 80 объектах.
В дальнейшем планируется изменить договоры подряда таким образом, чтобы установка камер видеонаблюдения стала обязательной, как и еженедельный отчет по работам.
В организациях заявили, что камеры видеонаблюдения позволят улучшить дисциплину работников.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».