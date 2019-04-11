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В Липецке планируют создать инклюзивный бульвар для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуют до 2024 года, пишет
Предполагается разработать программу проектирования инклюзивной городской среды.
В ней будет заложено создание пандусов, дорожек и других форм благоустройства на улице Неделина. Это позволит сделать улицу комфортной для инвалидов.
Реализация проекта рассчитана на 2020-2024 годы.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.