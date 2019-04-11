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В Липецке пьяный водитель протаранил три машины и врезался в дерево. Об этом сообщило
По словам очевидцев, водитель Lada Granta после случившегося попытался убежать.
«Однако подъехавшие водители поврежденных машин успели догнать и скрутить виновника», — говорится в сообщении.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.