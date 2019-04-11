В Калужской области водитель «Хендай» пострадал после столкновения с лосем

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Фото: Pixabay.com
В среду, 10 апреля, в 20:45, на трассе в Калужской области 51-летний мужчина, за рулем Hyundai, двигаясь в сторону Москвы, сбил лося. Об этом сообщила
В результате аварии пострадал водитель, который получил травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства устанавливаются.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.