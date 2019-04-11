В Калужской области осудят водителя, сбившего девочку на перекрестке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области осудят уроженца одной из стран ближнего зарубежья 1963 года рождения, который сбил несовершеннолетнюю девочку на перекрестке. Об этом сообщила
ДТП произошло 9 августа в период с 13:15 по 13:25. Водитель ГАЗели из-за образовавшегося затора на перекрестке улиц Академика Королева и Гагарина не смог своевременно проехать перекресток, тем самым нарушив правила дорожного движения.
В результате водитель выехал на регулируемый пешеходный переход и сбил девочку 2007 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ребенок получил закрытый перелом левой плечевой кости с дополнительным смещением, множественные ссадины в области верхних и нижних конечностей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
Фото пресс-службы УМВД Калужской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТорговавший мясом рязанец не заплатил почти миллион рублей налогов
|
cледующая новость →В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в водопроводный люк
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.