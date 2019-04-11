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В Калуге задержали рецидивиста, укравшего иконы из храма. Об этом сообщили
Отмечается, что мужчина, освободившись из мест лишения свободы, приехал в Калугу, где около двух лет назад уже совершал кражу ценного имущества из храма.
Ночью с помощью отвертки он вскрыл окно и залез в храм. Грабителю удалось взять икону и ящик для пожертвований.
В полиции рассказали, что икону в настоящее время вернули на место. Ее обнаружили при обыске по месту пребывания подозреваемого.
«Проводится экспертиза, которая установит наличие или отсутствие исторической или художественной ценности похищенного имущества», — говорится в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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