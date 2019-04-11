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11:06, 11 апреля 2019 197
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В Калуге ребенок упал с восьмого этажа и выжил

В Калуге ребенок упал с восьмого этажа и выжил

В Калуге ребенок упал с восьмого этажа и выжил. Об этом информирует KP.40.RU.

Инцидент произошел во вторник, 9 апреля, на улице Баррикад. Из окна квартиры выпал восьмилетний мальчик.

Как сообщили в региональном следкоме, пострадавшего с различными травмами отвезли в больницу.

«Мать отвлеклась на младшего сына, старший нашел ручку, открыл окно, забрался на подоконник, не удержался и упал. Во время падения ребенок зацепился за козырек подъезда, что немного смягчило удар», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.


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Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

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