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В Калуге ребенок упал с восьмого этажа и выжил. Об этом информирует
Инцидент произошел во вторник, 9 апреля, на улице Баррикад. Из окна квартиры выпал восьмилетний мальчик.
Как сообщили в региональном следкоме, пострадавшего с различными травмами отвезли в больницу.
«Мать отвлеклась на младшего сына, старший нашел ручку, открыл окно, забрался на подоконник, не удержался и упал. Во время падения ребенок зацепился за козырек подъезда, что немного смягчило удар», — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.