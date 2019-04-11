В Калуге нашли тело мужчины, завернутое в ковер

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Во вторник, 9 апреля, в овраге в Калуге местные жители нашли труп 50-летнего мужчины, тело которого было завернуто в ковер, пишут «
По данному факту возбудили уголовное дело. Во время расследования разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Калуги.
Следователи выяснили, что в феврале этого года, мужчина в одной из квартир на улице Московская, распивал спиртное в компании с потерпевшим и двумя знакомыми. Между ними возник конфлик, после которого злоумышленник избил потерпевшего, он скончался на месте происшествия.
Далее мужчины отнесли труп в овраг и накрыли его ковром.
Расследование уголовного дела продолжается.
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