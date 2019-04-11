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10:20, 11 апреля 2019 45
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В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в водопроводный люк

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в водопроводный люк

Фото: Pixabay.com

В Анапе мальчик пяти с половиной лет погиб, упав в водопроводный люк, передает РИА Новости.

ЧП произошло днем в среду, 10 апреля, в анапском поселке Супсех.

Следователи начали проверку.

Напомним, еще один несчастный случай с ребенком 10 апреля произошел в Омске. Так, двухлетняя девочка насмерть разбилась, упал со стиральной машины.


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