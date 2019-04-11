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В Александрове директор предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам. Об этом сообщил
Установлено, что с июля по октябрь 2018 года руководитель ООО «Карьероуправление» не выплачивал семи подчиненным заработную плату.
Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».