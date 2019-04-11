RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ученые впервые сфотографировали черную дыру. Она находится в центре галактики Messier 87, которая удалена от Земли на 55 миллионов световых лет. Эту черную дыру выбрали для удобного наблюдения: из-за большой массы в ней медленнее происходят быстрые процессы, передает
Научный консультант проекта Event Horizon Telescope (EHT) Хайно Фальке отметил, что телескопы запечатлели область, которую из-за сильной гравитации не может покинуть даже свет. Попавшая на снимок черная дыра огромная: ее диаметр составляет около 100 миллиардов километров, а масса — около 6,5 миллиарда масс Солнца.
Изображение представляет собой неидеальное кольцо: плотность света в нижней его части выше. Среди возможных причин этого — вращение дыры, либоматерии вокруг нее, либо и того, и другого.
Сотрудник канадского университета Уотерлу и участник EHT Эвери Бродерик подчеркнул, что изображение черной дыры подтвердило верность общей теории относительности Эйнштейна.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКомпания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком
|
cледующая новость →Рязанца приговорили к реальному сроку за кражу кильки и бутылки водки
Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.