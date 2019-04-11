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8:56, 11 апреля 2019 837
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Ученые впервые сфотографировали черную дыру 1

Ученые впервые сфотографировали черную дыру

Ученые впервые сфотографировали черную дыру. Она находится в центре галактики Messier 87, которая удалена от Земли на 55 миллионов световых лет. Эту черную дыру выбрали для удобного наблюдения: из-за большой массы в ней медленнее происходят быстрые процессы, передает РИА Новости.

Научный консультант проекта Event Horizon Telescope (EHT) Хайно Фальке отметил, что телескопы запечатлели область, которую из-за сильной гравитации не может покинуть даже свет. Попавшая на снимок черная дыра огромная: ее диаметр составляет около 100 миллиардов километров, а масса — около 6,5 миллиарда масс Солнца.

Изображение представляет собой неидеальное кольцо: плотность света в нижней его части выше. Среди возможных причин этого — вращение дыры, либоматерии вокруг нее, либо и того, и другого.

Сотрудник канадского университета Уотерлу и участник EHT Эвери Бродерик подчеркнул, что изображение черной дыры подтвердило верность общей теории относительности Эйнштейна.

Фото Event Horizon Telescope Collaboration


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