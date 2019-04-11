Торговавший мясом рязанец не заплатил почти миллион рублей налогов

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Фото: Pixabay.com
Рязанец не заплатил более 911 тысяч рублей налогов. Об этом
Мужчина на основании доверенности индивидуального предпринимателя торговал мясом в нескольких магазинах. По данным следствия, в июле-сентябре 2017 года он получил не менее 5 миллионов 975 тысяч рублей, но не заплатил подоходный налог.
На рязанца 1966 года рождения завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
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