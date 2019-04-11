Тамбовчанина осудят за интимную переписку с девочками

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25-летнего жителя Тамбовской области осудят за интимную переписку с девочками. Об этом сообщил
Установлено, что в 2015—2017 года обвиняемый знакомился с девочками 10-15 лет в интернете и вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал их делать «откровенные» фотографии и пересылать ему.
Кроме этого, обвиняемый присылал несовершеннолетним свои фотографии порнографического содержания. С одной из девушек он несколько раз встречался, приглашал к себе домой, где, достоверно зная о ее возрасте (15 лет), вступал с ней в половую связь.
Мужчину заключили под стражу. Потерпевшими по данному уголовному делу признали 12 несовершеннолетних девочек.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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