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13:38, 11 апреля 2019 238
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Тамбовчанин после ссоры с женой поджег ее дом

Тамбовчанин после ссоры с женой поджег ее дом

Тамбовчанин после ссоры с женой поджег ее дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 19 июня прошлого года в селе Новорусаново Жердевского района. Пожарным удалось потушить пожар, но большая часть дома оказалась повреждена.

Полицейские выяснили, что к пожару мог быть причастен бывший супруг хозяйки — 48-летний местный житель. Он неоднократно ссорился с женщиной и высказывал намерения о поджоге дома.

«Мужчину задержали и опросили, однако явных улик о его причастности не было», — рассказали стражи порядка.

После проведенных экспертиз причастность бывшего супруга установили. Его задержали. Мужчина рассказал, что «в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой он пошел на преступление».

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.


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