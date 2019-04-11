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Тамбовчанин после ссоры с женой поджег ее дом. Об этом сообщила
Инцидент произошел вечером 19 июня прошлого года в селе Новорусаново Жердевского района. Пожарным удалось потушить пожар, но большая часть дома оказалась повреждена.
Полицейские выяснили, что к пожару мог быть причастен бывший супруг хозяйки — 48-летний местный житель. Он неоднократно ссорился с женщиной и высказывал намерения о поджоге дома.
«Мужчину задержали и опросили, однако явных улик о его причастности не было», — рассказали стражи порядка.
После проведенных экспертиз причастность бывшего супруга установили. Его задержали. Мужчина рассказал, что «в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой он пошел на преступление».
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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