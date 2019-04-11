С клопами, мусором и без батарей. В Новомичуринске сгорела «нехорошая» квартира

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Фото: Издательство «Пресса»
В Новомичуринске сгорела двухкомнатная квартира на улице Волкова. Как отмечает издательство «
Соседка Валентина Анищенко рассказала, что мужчина и его гости мешают другим жильцам.
«Шум, крики, гулянки, — посетовала она. — А сегодня не спали еще и из-за едкого дыма. Куда мы только ни ходили жаловаться, просили избавить от опасного соседства — отвечают, что квартира приватизирована, никто ничем помочь не обещает».
После пожара специалисты заварили газовую трубу.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.