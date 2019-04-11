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11:41, 11 апреля 2019 148
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С клопами, мусором и без батарей. В Новомичуринске сгорела «нехорошая» квартира

С клопами, мусором и без батарей. В Новомичуринске сгорела «нехорошая» квартира

Фото: Издательство «Пресса»

В Новомичуринске сгорела двухкомнатная квартира на улице Волкова. Как отмечает издательство «Пресса», хозяин устроил в ней притон: развел клопов и тараканов, накопил мусор, продал ванну и батареи.

Соседка Валентина Анищенко рассказала, что мужчина и его гости мешают другим жильцам.

«Шум, крики, гулянки, — посетовала она. — А сегодня не спали еще и из-за едкого дыма. Куда мы только ни ходили жаловаться, просили избавить от опасного соседства — отвечают, что квартира приватизирована, никто ничем помочь не обещает».

После пожара специалисты заварили газовую трубу.


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6 дней назад
Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

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