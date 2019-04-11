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21:52, 11 апреля 2019 271
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Рыбновец угнал автомобиль знакомого и сдал его на металлолом

Рыбновец угнал автомобиль знакомого и сдал его на металлолом

Рыбновец угнал автомобиль знакомого. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По предварительной информации, мужчина тайно похитил припаркованный на улице легковой автомобиль его знакомого стоимостью семь тысяч рублей и сдал в пункт приема металлолома.

Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ направили в суд.

Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.


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6 часов назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

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