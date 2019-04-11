Рязанские ученые пролетели на аэростате над Окой. Фото

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Ученые РГУ совершили полет на тепловом аэростате над поймой Оки. Об этом сообщил
Главная цель научных сотрудников — зафиксировать текущее состояние пойменных ландшафтов.
Во время полета исследователи определили масштабы весеннего паводка, особенности морфологии пойменного рельефа и наметили перспективные для дальнейших исследований участки.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.