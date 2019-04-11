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12:17, 11 апреля 2019 617
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Рязанские ученые пролетели на аэростате над Окой. Фото

Рязанские ученые пролетели на аэростате над Окой. Фото

Ученые РГУ совершили полет на тепловом аэростате над поймой Оки. Об этом сообщил сайт вуза.

Главная цель научных сотрудников — зафиксировать текущее состояние пойменных ландшафтов.

Во время полета исследователи определили масштабы весеннего паводка, особенности морфологии пойменного рельефа и наметили перспективные для дальнейших исследований участки.


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