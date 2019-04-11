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14:58, 11 апреля 2019 334
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Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за март 2019 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за март 2019 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за март 2019 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за март 2019 года.


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