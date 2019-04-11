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17:11, 11 апреля 2019 160
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Рязанец выиграл всероссийскую олимпиаду по русскому языку

Рязанец выиграл всероссийскую олимпиаду по русскому языку

Рязанец выиграл всероссийскую олимпиаду по русскому языку. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Состязания проходили с 1 по 6 апреля в Российском университете дружбы народов. В них приняли участие 236 школьников всех регионов страны.

Финалисты выполняли задания двух письменных туров, длительность каждого из которых составила четыре часа.

Победителями стали 18 человек, среди которых ученик девятого класса рязанской школы №14 с углубленным изучением английского языка Леонид Зайцев. Кроме того, в числе 88 призеров олимпиады попала учащаяся десятого класса лицея №4 Алена Зенина.


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