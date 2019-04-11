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Рязанцы стали чаще выбирать портал «Домклик», с помощью которого можно получить решение по ипотеке, не выходя из дома. Об этом рассказали в пресс-службе «Сбербанка».
На сайте покупатели могут найти подходящий вариант квартиры на вторичном рынке или новостройке от проверенных агентств недвижимости и застройщиков.
«Портал „Домклик“ дает возможность заемщикам значительно сэкономить время и превратить довольно хлопотный процесс в максимально комфортный», — говорится в сообщении.
Теперь клиентам не нужно несколько раз посещать банковское отделение для встреч с кредитным консультантом и предоставления всей необходимой документации.
«Мы хотим, чтобы „ДомКлик“ был сервисом первого выбора россиян по всем вопросам недвижимости. Для этого мы фокусируемся на создании лучшего потребительского опыта на рынке, концентрируя наше внимание на удобстве, скорости и максимальном дружелюбии интерфейса портала и всех его функций», — прокомментировал директор дивизиона «ДомКлик» «Сбербанка» Николай Васев.
На сайте можно не только подать заявку, но и снизить процентную ставку на ипотечный кредит.
«Для тех, кто выбирает готовую квартиру, предусмотрена дополнительная скидка по ипотеке в 0,3% на квартиры, которые отмечены специальным ярлычком. Сейчас на сайте почти 2,5 тысячи таких квартир», — рассказали в банке.
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