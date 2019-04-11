Рязанца приговорили к реальному сроку за кражу кильки и бутылки водки

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Фото: Pixabay.com
Жителя Шацкого района приговорили к реальному сроку за кражу кильки и водки. Об этом
В ноябре 2018 года мужчина через окно залез в дом знакомых и украл у них банку консервированной кильки и бутылку водки «Белый медведь». Ущерб составил 250 рублей 80 копеек.
«Он не торопился покидать чужое жилище, а прилег на диван, решив посмотреть телевизор, — рассказали в прокуратуре. — После 10-минутного отдыха он все-таки вернулся к себе домой, где употребил украденную бутылку водки и одну банку консервов».
Накануне преступления мужчина пил спиртное.
С учетом прежней судимости за кражу суд приговорил шатчанина к двум с половиной годам колонии общего режима.
Осужденный обжаловал приговор из-за «суровости назначенного наказания».
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