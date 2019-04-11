Ростовские врачи через суд добились переливания крови ребенку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Ростовские врачи через суд добились переливания крови тяжело больному ребенку. Его родители отказывали от процедуры по религиозным соображениям. Об этом
В больницу попала полуторамесячная девочка с многочисленными диагнозами. Консилиум врачей настаивал на переливании крови, а родители младенца написали отказ из-за религиозных соображений.
Медики обратились в прокуратуру. В этот же день иск направили в суд, где удовлетворили требование оказать ребенку медицинскую помощь.
Напомним, в январе 2018 года рязанцы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Было полной неожиданностью» — Карабасов о «масках-шоу» в своем кабинете
|
cледующая новость →Эксперты нашли ГМО в проверенном корме для собак
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.