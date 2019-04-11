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13:51, 11 апреля 2019 159
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На жилье ветеранам Владимирской области выделили почти 13 млн рублей

На жилье ветеранам Владимирской области выделили почти 13 млн рублей

На жилье ветеранам Владимирской области выделили почти 13 млн рублей, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Жилье получат девять ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в городе Гусь-Хрустальном, в Александровском, Камешковском, Меленковском, Селивановском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

На предоставление им социальных выплат на строительство или приобретение жилья в текущем году из федерального бюджета выделили 12,6 млн рублей.

Всего в регионе такую соцподдержку получили 1693 ветерана.


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