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На жилье ветеранам Владимирской области выделили почти 13 млн рублей, сообщила
Жилье получат девять ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в городе Гусь-Хрустальном, в Александровском, Камешковском, Меленковском, Селивановском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.
На предоставление им социальных выплат на строительство или приобретение жилья в текущем году из федерального бюджета выделили 12,6 млн рублей.
Всего в регионе такую соцподдержку получили 1693 ветерана.
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