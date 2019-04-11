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10:56, 11 апреля 2019 321
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 11 апреля, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Березовая, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12,
  • улица Черновицкая, дома 25 корпус 2, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3;
  • улица Гоголя, дома 29, 31, 33, 33 корпус 1.

До 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Советской Армии, дом 9;
  • улица Островского, дом 20.

Кроме того, после окончания ремонтных работ подачу воды возобновят в домах 17, 17-а, 19, 19-а, 54 по улице Старореченской.


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