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Утром в четверг, 11 апреля, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонта на водопроводе до 14:00 воды не будет по следующим адресам:
До 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, после окончания ремонтных работ подачу воды возобновят в домах 17, 17-а, 19, 19-а, 54 по улице Старореченской.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.