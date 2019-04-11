На сапожковский детсад подали в суд из-за незакрывающейся калитки

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На сапожковский детсад №3 подали в суд из-за калитки, которую невозможно закрыть. Об этом сообщил
Проверка выявила нарушения требований Строительных норм — вокруг здания установлен деревянный забор высотой полтора метра, а ворота и калитка не закрываются из-за отклонений от столбов.
«Безопасное функционирование дошкольного учреждения возможно только с соблюдением требований к ограждению образовательной организации, наличию системы видеонаблюдения, силовой охраны», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в райсуд три исковых заявления, которые находятся на рассмотрении.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.