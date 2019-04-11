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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На реставрацию института культуры в Рязани потребуется более 300 миллионов. Об этом говорится в проектной документации на проведение научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
Исследования здания улице Ленина № 1/70 оценивают в 3,7 миллиона, а сами работы — в 360.
Ранее в доме располагалась бывшая партийная школа, а с 1993 года его передали Московскому государственному институту культуры.
Напомним, в декабре 2017 года у фасада здания
Позже стало известно, что в у здания
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Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.