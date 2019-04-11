Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

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Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций. Об этом пишет РИА
В четверг в Госдуме прошло заседание круглого стола, посвященное проблеме отказа от прививок.
«Минпросвещения России считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — говорится в предложении министерства.
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