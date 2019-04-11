Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:10, 11 апреля 2019 877

Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком

Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком

Застройщики России все больше внимания уделяют озеленению города: сохраняют лесопарковые зоны, благоустраивают парки и скверы, высаживают в своих дворах разные виды кустарников и деревьев. В Рязани компания «Мармакс» стала первой, кто разработал концепцию двор-парк.

«Парковый квартал „Голландия“ — новое городское пространство. Мы всегда стремимся реализовать принципы органичного развития города в наших проектах — от клубного дома премиум-класса „Легенда Горького“, где мы благоустроили сквер, до современного паркового квартала „Голландия“», — рассказали представители компании.

По проекту девелопера в квартале планируется создать парк площадью более гектара с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха и работы на свежем воздухе.

«Наша компания всегда уделяет особое внимание внутренней территории комплексов. Проект „Голландия“ не стал исключением. В частном парке квартала будут высажены деревья для разных сезонов, например, хвойные для зимы, клены для яркой осени, вишни и несколько сортов яблонь для весенне-летнего сезона. Жители комплекса всегда будут чувствовать настроение каждого времени года», — отметили в пресс-центре «Мармакс».

По словам представителей компании, парковый квартал сформируют из двух домов переменной этажности — 10 и 12, а планировочные решения будут отвечать потребностям современных жителей Рязани. Для автовладельцев предусмотрят просторный подземный паркинг и вместительные келлеры для хранения сезонных вещей.

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе

«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе 9

Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 290
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 36 160
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 478
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 436
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 18 060
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум