Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком

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Застройщики России все больше внимания уделяют озеленению города: сохраняют лесопарковые зоны, благоустраивают парки и скверы, высаживают в своих дворах разные виды кустарников и деревьев. В Рязани
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По проекту девелопера в квартале планируется создать парк площадью более гектара с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха и работы на свежем воздухе.
«Наша компания всегда уделяет особое внимание внутренней территории комплексов. Проект „Голландия“ не стал исключением. В частном парке квартала будут высажены деревья для разных сезонов, например, хвойные для зимы, клены для яркой осени, вишни и несколько сортов яблонь для весенне-летнего сезона. Жители комплекса всегда будут чувствовать настроение каждого времени года», — отметили в пресс-центре «Мармакс».
По словам представителей компании, парковый квартал сформируют из двух домов переменной этажности — 10 и 12, а планировочные решения будут отвечать потребностям современных жителей Рязани. Для автовладельцев предусмотрят просторный подземный паркинг и вместительные келлеры для хранения сезонных вещей.
Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.
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