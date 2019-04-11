Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 11 апреля 2019 361
 0    0

Касимовский предприниматель незаконно вырубил лес на миллион рублей

Касимовский предприниматель незаконно вырубил лес на миллион рублей

Фото: Pixabay.com

Касимовский предприниматель незаконно вырубил 65 кубометров древесины. Ущерб превысил миллион рублей, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Сотрудники лесничества нашли делянку, на которую не оформляли документы. По спилам на деревьях специалисты идентифицировали инструменты, которые использовали при заготовке бревен. Разрешение на вырубку леса неподалеку от этого места получил 50-летний местный предприниматель.

Найденные на делянках следы машин совпали. Как оказалось, работники бизнесмена рубили лес в нескольких местах. Это подтвердили местные жители.

«Выставляя план работ, злоумышленник не сообщал работникам есть у него разрешение или нет», — пояснили в полиции.

На предпринимателя завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК. Ему грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Кадома незаконно срубил 66 деревьев для своей пилорамы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 320
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 36 339
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 527
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 471
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 18 927
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум