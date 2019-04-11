Касимовский предприниматель незаконно вырубил лес на миллион рублей

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Фото: Pixabay.com
Касимовский предприниматель незаконно вырубил 65 кубометров древесины. Ущерб превысил миллион рублей,
Сотрудники лесничества нашли делянку, на которую не оформляли документы. По спилам на деревьях специалисты идентифицировали инструменты, которые использовали при заготовке бревен. Разрешение на вырубку леса неподалеку от этого места получил 50-летний местный предприниматель.
Найденные на делянках следы машин совпали. Как оказалось, работники бизнесмена рубили лес в нескольких местах. Это подтвердили местные жители.
«Выставляя план работ, злоумышленник не сообщал работникам есть у него разрешение или нет», — пояснили в полиции.
На предпринимателя завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК. Ему грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что житель Кадома
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».