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Фото: Pixabay.com
Касимовец угрожал убить юношу, распивавшего алкоголь в его подъезде. Об этом
Возвращавшийся домой 38-летний мужчина застал в подъезде компанию молодых людей, которые пили спиртное. Он сделал им замечание, но те не отреагировали. Касимовец взял дома нож и стал угрожать 18-летнему юноше расправой.
«Парень испугался, поспешил ретироваться на улицу и позвонил в полицию. На улице ссора грозила продолжится, но прибывший участковый пресек опасную ситуацию», — рассказали в пресс-службе.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
К молодым людям применили меры воздействия в рамках законодательства об административных правонарушениях.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.