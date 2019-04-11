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11:07, 11 апреля 2019 380
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Карабасов впервые прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Рязани 2

Карабасов впервые прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

И.о. главы администрации Сергей Карабасов впервые прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Рязани. В интервью сайту «Вид сбоку» и «Новой газете» Карабасов отметил, что прошедшей зимой снега в ЦФО выпало в три раза больше нормы и «вся Центральная Россия боролась с последствиями снегопада». И.о. главы администрации добавил, что новые правила благоустройства города и закупленное оборудование позволят избежать негативной ситуации с уборкой снега в будущем.

«На сегодняшний день мы разработали и приняли новые правила благоустройства, которые нам позволят действительно заставить собственников зданий (я не говорю даже сейчас про управляющие компании и ТСЖ, а именно собственников) соблюдать нормальные правила благоустройства и проводить ту уборку, которая новыми правилами предусматривается. То есть это не просто два метра от дома, это максимальное расстояние», — сказал Карабасов.

Также он рассказал, что впервые совместно с правительством администрация начала закупать технику. За два года приобрели порядка 17-20 единиц. В 2019 году приобрели машины для реагента и использовали новую технологию, предусматривающую минимальное использование песка. Планируется закупить пылесосы.

Карабасов отметил, что по итогам зимы пришлось принимать кадровые решения. Одно из них — увольнение с поста начальника управления благоустройства Рязани Михаила Белькевича.

«Мы мониторили соцсети, видели какие-то точечные проблемы. Круглый год мониторим и запускаем в работу, чтобы жители видели нашу обратную реакцию. Мы максимально пытаемся осветить всю нашу работу в СМИ. Понятно, что я каждый понедельник традиционно собираю оперативное совещание, у меня 27 направлений работы. Мне важно, чтобы все они работали едино. И я эти планерки провожу для того, чтобы каждый из ответственных руководителей слышал и видел общее настроение, чтобы был интерес работать в команде. Если у кого-то такого интереса нет, приходится принимать кадровое решение», — сказал и.о. главы администрации.


© RZN.info

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