RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
И.о. главы администрации Сергей Карабасов впервые прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Рязани. В интервью сайту «
«На сегодняшний день мы разработали и приняли новые правила благоустройства, которые нам позволят действительно заставить собственников зданий (я не говорю даже сейчас про управляющие компании и ТСЖ, а именно собственников) соблюдать нормальные правила благоустройства и проводить ту уборку, которая новыми правилами предусматривается. То есть это не просто два метра от дома, это максимальное расстояние», — сказал Карабасов.
Также он рассказал, что впервые совместно с правительством администрация начала закупать технику. За два года приобрели порядка 17-20 единиц. В 2019 году приобрели машины для реагента и использовали новую технологию, предусматривающую минимальное использование песка. Планируется закупить пылесосы.
Карабасов отметил, что по итогам зимы пришлось принимать кадровые решения. Одно из них —
«Мы мониторили соцсети, видели какие-то точечные проблемы. Круглый год мониторим и запускаем в работу, чтобы жители видели нашу обратную реакцию. Мы максимально пытаемся осветить всю нашу работу в СМИ. Понятно, что я каждый понедельник традиционно собираю оперативное совещание, у меня 27 направлений работы. Мне важно, чтобы все они работали едино. И я эти планерки провожу для того, чтобы каждый из ответственных руководителей слышал и видел общее настроение, чтобы был интерес работать в команде. Если у кого-то такого интереса нет, приходится принимать кадровое решение», — сказал и.о. главы администрации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле временно ограничат продажу алкоголя
|
cледующая новость →В Калуге ребенок упал с восьмого этажа и выжил
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.