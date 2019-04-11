Глава Владимирской области попросил Минкультуры включить Александров в Золотое кольцо

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Фото: Ru.wikipedia.org
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил Министру культуры России Владимиру Мединскому ходатайство о включении Александрова в национальный туристский проект «Золотое кольцо России», пишет
Отмечается, что в районе расположено 242 памятника истории и культуры, четыре действующих православных монастыря и сеть музеев разной тематики.
«Муниципалитет готов к дополнительным потокам туристов. В сфере гостеприимства района задействованы 11 мест коллективного размещения, 19 кафе и ресторанов, 19 туристических агентств, три центра отдыха и развлечений», — говорится в сообщении.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.