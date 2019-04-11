Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

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Фото: Pixabay.com
Эксперты российского института повышения квалификации «ТехноПрогресс» назвали самые востребованные рабочие специальности. Об этом пишет «
«Самыми востребованными на сегодня являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры», — заявила ректор института Светлана Шевченко.
Также в список попали монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».